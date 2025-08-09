Защита обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Защита обжаловала в кассационном порядке решение об аресте главы Гагаузии Евгении Гуцул. Об этом сообщил в своем телеграм-канале со ссылкой на адвоката Наталью Байрам телеканал "Первый в Молдове".

"Защита считает, что взятие под стражу Евгении Гуцул на основании приговора, который не имеет законной силы, является незаконным действием", – говорится в сообщении.

Главу автономии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта из-за якобы запрета на выезд из страны. Гуцул не признала свою вину и заявила, что ее задержание связано с кампанией по ликвидации Гагаузии.

Сторона обвинения считает, что Гуцул с 2019 по 2022 год получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии на выборах в Гагаузии в 2023 году. В том же году она стала главой автономии. Несмотря на это, Гуцул не собирается оставлять свой пост.

5 августа районный суд Кишинева приговорил ее к 7 годам тюрьмы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор".

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Тамин Аль-Китан заявил, что права Гуцул должны быть соблюдены.

Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский добавил, что Совет Безопасности ООН на созванном по инициативе России закрытом заседании рассмотрит вопрос преследования Гуцул.

