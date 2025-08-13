Посольство РФ в Черногории рекомендовало избегать опасные районы из-за пожаров

Фото: ТАСС/AP/Risto Bozovic

Посольство РФ в Черногории рекомендовало россиянам избегать районы повышенной опасности в связи с масштабными лесными пожарами в стране. Об этом говорится в телеграм-канале дипмиссии.

"В случае возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуем четко следовать предписаниям черногорских властей", – подчеркнули в посольстве.

В свою очередь, ТАСС со ссылкой на дипмиссию сообщает, что российские дипломаты в Черногории не получали информации о пострадавших или эвакуированных гражданах России. При этом посольство РФ направило в МИД Черногории запрос о наличии среди раненных в результате пожаров россиян.

По данным черногорских властей, сильный ветер и высокая температура осложнили борьбу с пожарами, охватившими значительные территории страны. В тушении участвуют силы армии, полиции и экстренных служб Черногории.

Ранее свыше 1,5 тысячи местных жителей и более 5 тысяч туристов были эвакуированы на греческом острове Крит из-за сильных лесных пожаров, которые возникли на фоне жары. Людей разместили во временных пунктах и гостиницах. Огонь зафиксировали недалеко от порта Иерапетра на юго-восточном побережье, пламя стремительно распространилось на соседние районы.