Депутат Бессараб: сейчас нет необходимости вписывать детей в паспорта бабушек и дедушек

Фото: 123RF/diy13

На сегодняшний день нет необходимости вписывать детей в паспорта бабушек и дедушек, рассказала Москве 24 член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она объяснила, что доверенностей для расширения прав бабушек и дедушек достаточно, а штамп в паспорте не поставит их на один уровень с родителями с точки зрения принятия решений в отношении детей.

Бессараб также подчеркнула, что, несмотря на то, что бабушки с дедушками любят своих внуков, главными опекунами должны оставаться родители.

Депутат оставила бы необходимость получения доверенности для определенных действий, даже при наличии штампа. В качестве примера она привела перевозку ребенка внутри страны.

"Мы же не знаем, что придет тому или иному родственнику в голову. Например, бабушке дали ребенка, она его собрала и увезла куда-то. Зачем это нужно? К тому же путаница добавится и в бракоразводные процессы. Увеличится количество тех, относительно кого будет решаться, кто на что имеет права, а кто на что не имеет" – заключила она.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что у бабушек и дедушек должна быть возможность вписывать внуков в паспорта с разрешения родителей.

По словам члена ОП, это упростит им возможность заселяться с детьми и позволит решать другие вопросы. Особую важность инициативы он отметил для многодетных семей, которым в воспитании помогает старшее поколение.

