Северный флот начал учения в Баренцевом и Белом морях

Фото: ТАСС/пресс-служба Северного флота

Северный флот начал тренировку, в которой задействованы около 2 тысяч военных. Она ведется в акватории Баренцева и Белого морей, на побережье Кольского полуострова и архипелага Новая Земля, сообщила пресс-служба флота.

Мероприятия проводятся под руководством адмирала Константина Кабанцова. К участию, помимо военнослужащих, привлекли около 60 единиц боевой и специальной техники, до 8 летательных аппаратов, до 14 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Тренировку разделили на несколько этапов. В данный момент отрабатываются вопросы планирования применения экспедиционный группировки сил флота для решения задач по защите береговой инфраструктуры на побережье Северного морского пути, уточнили в пресс-службе.

С 12 по 16 сентября пройдут белорусско-российские учения "Запад-2025". Их тема – группировка войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. В качестве цели указана проверка возможностей и готовности стран к отражению возможной агрессии.

На учениях отработают планирование применения тактического ядерного оружия, а также ракетного комплекса "Орешник", заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. С его слов, данные виды вооружения являются важным инструментом стратегического сдерживания.