МВД: вызов на допрос по телефону без повестки может быть мошенничеством

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранители для того, чтобы вызвать человека на допрос, должны не только позвонить, но и отправить повестку. Об этом сообщили РИА Новости в МВД.

В ведомстве объяснили, что иногда мошенники от лица правоохранителей пишут россиянам и по СМС якобы вызывают человека на допрос, указав даже адрес отдела полиции. Однако, как указали в МВД, без повестки эти требования не являются официальными.

Именно поэтому в ведомстве посоветовали гражданам попросить во время разговора отправить документ и завершить беседу. Кроме того, выяснить, реальный ли сотрудник полиции звонил или писал, можно с помощью обращения в дежурную часть.

Ранее в МВД рассказали, что аферисты стали представляться сотрудниками военкоматов и выманивать у россиян код доступа к аккаунту на портале "Госуслуги". Злоумышленники пишут жертве в WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории России) и предлагают оформить приписное свидетельство или уточняют какие-то данные, после чего просят прислать код из электронной очереди.

