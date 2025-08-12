"Московский патруль": сотрудники ФСБ предотвратили покушение на военнослужащего

Сотрудники ФСБ России предотвратили покушение на высокопоставленного офицера. Исполнителем теракта должен был стать агент украинских спецслужб.

По версии следствия, он планировал взорвать самодельную бомбу в Подмосковье. Машина должна была взорваться, когда мимо нее прошел бы военнослужащий. Задания преступник получал от кураторов через иностранные мессенджеры.

Подробнее – в программе "Московский патруль".