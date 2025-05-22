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22 мая, 08:30

Политика

Новости мира: протесты несогласных с повышением пенсионного возраста прошли в Аргентине

Новости мира: протесты несогласных с повышением пенсионного возраста прошли в Аргентине

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Недовольные повышением пенсионного возраста собрались у здания конгресса в Буэнос-Айресе. На акцию пришли пожилые люди и активисты, выступающие против политики жесткой экономии президента Хавьера Милея. Они также потребовали улучшения условий жизни на фоне высоких цен и снижения бюджетных расходов. В итоге все закончилось столкновениями с полицией, которая применила дубинки и слезоточивый газ. В результате более 80 человек получили травмы и отравление.

Между тем на дизельном заводе в мексиканском штате Нуэво-Леон произошел мощный взрыв, за которым последовал пожар. Огонь охватил по меньше мере 13 контейнеров с топливом. Емкость каждого превышает 10 тысяч литров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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