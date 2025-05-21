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21 мая, 07:45

Политика

ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении

ВС РФ ликвидировали опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении

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Экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" уничтожил опорный пункт ВСУ на южно-донецком направлении. Бойцы нанесли удар по вражеской позиции термобарическими боеприпасами. Такие снаряды способны поражать большую площадь за счет детонации газообразного взрывчатого вещества.

Эксперты говорят, что линия обороны противника в ДНР не выдерживает напора российских войск. К примеру, в Константиновке ВС РФ сформировали новый котел.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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