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20 мая, 07:45

Политика

Британская газета The Times сообщила о возможном отказе США от новых санкций против России

Британская газета The Times сообщила о возможном отказе США от новых санкций против России

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Телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа вызвал широкую международную реакцию. Как пишет британская газета The Times, США, вопреки ожиданиям, могут не вводить новые санкции против России. Издание отмечает неожиданно доброжелательный тон Трампа, который заявил, что у России есть "огромная возможность" восстановить экономические отношения с Вашингтоном.

На фоне этого вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что российские власти уже прорабатывают условия для возможного возвращения зарубежных компаний. По его словам, основные подходы к регулированию определены, сейчас идет подготовка нормативной базы. Однако конкретных решений пока не принято.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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