Газета Financial Times назвала переговоры Путина и Трампа "крупной победой" России

Телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который длился более двух часов, получил широкий резонанс в западной прессе. Как отмечает газета Financial Times, эта беседа стала "крупной победой" России.

По мнению ряда европейских изданий, теперь поддержка и финансирование Украины ложится на плечи исключительно стран Евросоюза, поскольку Вашингтон не проявил готовности усиливать санкционное давление на Москву.

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