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Боевики из Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожая памятники времен Второй мировой войны, даже на "конкурсе идиотов заняли бы второе место", заявил Владимир Путин.

"Почему? Потому что идиоты. Делая то, что они делают, они показывают, кто они такие есть", – сказал президент РФ на встрече с волонтерами в Курской области.

Один из участников встречи, руководитель гуманитарной миссии "Молодежки Народного Фронта" Александр Касауров рассказал, что волонтеры заходят в города вслед за военными, по ходу разминирования, помогая людям: закрывая тепловой контур, убирая территории у домов, разбирая завалы и стараясь сохранять или восстанавливать пострадавшие от действий ВСУ памятники.

Но украинские войска начинают повторно бить туда, где побывали волонтеры. Такая ситуация была с несколькими домами и даже с памятником, указал Касауров. Это дает основания говорить, что это люди с идеологией неонацизма, отметил Путин.

"Понятно, с кем мы воюем, если напрямую уничтожают памятники времен Второй мировой войны", – заметил лидер РФ.

Бои на территории Курской области шли с 6 августа 2024 года. Российские военные смогли завершить операцию по освобождению области от украинских формирований 26 апреля 2025 года.

За время боев в регионе погибли 288 мирных жителей и еще 791 человек пострадал. При этом фиксируются факты пыток и расстрела мирных жителей. В частности, по этим фактам было возбуждено 479 уголовных дел.

