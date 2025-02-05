Бастрыкин заявил об украинской кампании по радикализации и дезинформации россиян

Фото: телеграм-канал "Следком"

Украинские спецслужбы при поддержке Запада начали кампанию по радикализации и дезинформации граждан РФ, которая оказывает влияние на распространение идей терроризма и неонацизма в условиях СВО. Об этом рассказал глава СКР Александр Бастрыкин на расширенной коллегии ведомства.

Глава ведомства отметил, что в СКР активно борются с данной деятельностью. С момента введения уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии и ее дискредитации было возбуждено 615 уголовных дел, перед судом предстали 365 обвиняемых.

Кроме того, Бастрыкин указал, что в подобных условиях важное значение играет борьба с радикализацией молодежи, на которую зачастую воздействуют злоумышленники для вовлечения их в незаконную публичную активность. По мнению главы СК, для решения поставленной задачи понадобится комплексный подход.

В связи с этим он предлагает сформировать единую госсистему непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних с девиантным поведением, под которой будет подразумеваться кураторство преступивших закон подростков, а также их психологическое тестирование для своевременного выявления групп риска.

Ранее Владимир Путин назвал борьбу с терроризмом, экстремизмом, организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией одним из приоритетов в совместной работе СНГ.

Президент обратил внимание на налаженное оперативное взаимодействие по линии силовых структур и компетентных органов стран СНГ. Он отметил своевременность инициативы лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева о разработке программы сотрудничества в области дерадикалиции.

