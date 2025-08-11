ФСБ показала видео с пенсионерками, которые планировали убить российских военных

ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, которые намеревались убить российских военных по заказу Украины. Жертвами мошенничества стали пять пожилых женщин. Они думали, что исполняют поручения российских силовиков.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Тульской области. Состав следовал по маршруту Москва – Имеретинский курорт. Когда автомобиль выехал на пути, машинист пытался затормозить. Столкновения избежать не удалось. Люди в результате ЧП не пострадали.

Природный пожар между двумя селами в Крыму локализован на площади 450 гектаров. Об этом сообщает МЧС. Сейчас в районе ЧП работают десятки пожарных расчетов, используются два вертолета. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой.

