11 августа, 22:30

ФСБ показала видео с пенсионерками, которые планировали убить российских военных

"Московский патруль": теракт в жилом комплексе "Алые паруса" совершил смертник

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения подозреваемым в ограблении "Почты России"

Ребенок чуть не выпал из окна многоквартирного дома в Кожухове

Новости мира: в Японии объявили массовую эвакуацию из-за сильных дождей и наводнений

Утечка воды локализована на Мясницкой улице

Мособлсуд вынес решение по делу калининградских медиков

Роспотребнадзор проверит сведения о массовом отравлении россиян в Турции

Новости мира: в Турции произошло землетрясение магнитудой 3,2

Новости регионов: в Дагестане из-за ливней остались без света 18 населенных пунктов

ФСБ показала видео с признанием пенсионерок, которые намеревались убить российских военных по заказу Украины. Жертвами мошенничества стали пять пожилых женщин. Они думали, что исполняют поручения российских силовиков.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Тульской области. Состав следовал по маршруту Москва – Имеретинский курорт. Когда автомобиль выехал на пути, машинист пытался затормозить. Столкновения избежать не удалось. Люди в результате ЧП не пострадали.

Природный пожар между двумя селами в Крыму локализован на площади 450 гектаров. Об этом сообщает МЧС. Сейчас в районе ЧП работают десятки пожарных расчетов, используются два вертолета. Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

