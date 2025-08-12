Форма поиска по сайту

12 августа, 07:15

Город

Ревматологический центр в больнице имени Пирогова открылся после ремонта

Ревматологический центр в больнице имени Пирогова открылся после ремонта

Межокружной ревматологический центр городской клинической больницы имени Пирогова в Москве открылся после капитального ремонта. Теперь он готов принимать пациентов со всей России и предоставлять полный комплекс специализированной помощи.

Для работы закупили современное медицинское оборудование, а сам корпус приведен в соответствие с новым московским стандартом оказания медпомощи. Все подразделения ревматологической службы теперь находятся в одном здании, включая диагностические кабинеты и аптечный пункт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинагородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

