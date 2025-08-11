Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 августа, 14:30

Город

"Мой район. Новости": в Царицыне начали благоустройство территории больницы имени Буянова

"Мой район. Новости": в Царицыне начали благоустройство территории больницы имени Буянова

В России приступили к разработке вакцины от лихорадки чикунгунья

"Мой район. Новости": москвичам стало проще проходить обследование ЖКТ

Первые пациенты получат экспериментальную вакцину от рака уже осенью

Экспериментальная вакцина от рака будет предназначена для пациентов с меланомой

Собянин объявил об открытии нового филиала поликлиники "Троицкая" в Коммунарке

Первые пациенты получат экспериментальную вакцину от рака уже осенью

Почти 70 тысяч москвичей прошли обследование ЖКТ

Собянин рассказал о новом проекте по проактивным эндоскопическим исследованиям

В России предложили создать реестр врачей-блогеров

В Царицыне началось благоустройство территории клинической больницы имени Буянова. Работы затронут главный корпус, где заменят окна, обновят фасад, модернизируют системы кондиционирования, вентиляции и пожарной сигнализации.

Кроме того, на территории появятся навесы, беседки, скамьи со столиками, пешеходные зоны замостят плиткой, проезжую часть – новым асфальтом, а на финальном этапе проведут озеленение.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
медицинаблагоустройствогородвидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика