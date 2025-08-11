"Мой район. Новости": в Царицыне начали благоустройство территории больницы имени Буянова

В Царицыне началось благоустройство территории клинической больницы имени Буянова. Работы затронут главный корпус, где заменят окна, обновят фасад, модернизируют системы кондиционирования, вентиляции и пожарной сигнализации.

Кроме того, на территории появятся навесы, беседки, скамьи со столиками, пешеходные зоны замостят плиткой, проезжую часть – новым асфальтом, а на финальном этапе проведут озеленение.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".