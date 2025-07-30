Капитальный ремонт пройдет в корпусе больницы имени Ерамишанцева

Капитальный ремонт пройдет в корпусе ГКБ имени А. К. Ерамишанцева. В здании на северо-востоке столицы обновят приемное отделение и операционные. Специалисты приведут в порядок как фасад, так и территорию вокруг больницы.

В Москве продолжаются строительные работы городского вокзала, который станет крупным транспортным узлом, объединяющим платформы, пути и павильоны трех центральных диаметров, высокоскоростной магистрали. На вокзале появятся теплые переходы, лифты и траволаторы. Все работы планируют завершить к 2029 году.

Площадь трех вокзалов обновляют параллельно с благоустройством соседних улиц и строительством новой трамвайной линии. Сейчас на Комсомольской укладывают тротуарную плитку. Удобнее для пешеходов и автомобилистов станет и Краснопрудная улица. Там планируют обновить трамвайные платформы.