Подмосковные врачи вытащили из бронхов ребенка пластиковый колпачок

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи детского клинического центра имени Рошаля вытащили из бронхов 8-летнего ребенка пластиковый колпачок, с которым он проходил полгода, сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

В клинику ребенок поступил с жалобами на частые респираторные инфекции и затяжную пневмонию, которая не поддавалась лечению. После обследования медики диагностировали нарушение вентиляции и воспаление в правом легком, которое было вызвано находящимся там пластиковым колпачком.

Инородное тело достали с помощью видеоэндоскопического оборудования, уточнил заведующий хирургическим отделением № 2 Никита Степаненко. Как рассказал сам мальчик, колпачок он вдохнул случайно.

Операция длилась 30 минут и завершилась успешно. В настоящее время ребенок уже выписан из больницы.

Ранее хирурги спасли в Подмосковье 6-месячного малыша с антенатально диагностированной легочной секвестрацией. При этой патологии в легких находится участок нефункционирующей ткани с автономным кровоснабжением. Во время операции специалисты закрепили сосуды зажимами и запаяли их ультразвуком. Вмешательство прошло успешно.