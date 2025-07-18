Столичные медики вернули голос пациентке с полипом в горле

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Специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л. И. Свержевского вернули голос пациентке с полипом в горле. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Отмечается, что год назад у женщины возникла охриплость, которая со временем нарастала. Полгода назад врачи провели ей операцию на голосовых складках, после которой голос временно улучшился. Однако в следующие месяцы состояние пациентки ухудшалось.

В ходе диагностики у нее обнаружили большое новообразование овальной формы на левой голосовой складке.

"Пациентке было проведено комплексное обследование и установлен диагноз "обтурирующий полип левой голосовой складки, стеноз гортани второй степени", – говорится в сообщении.

В итоге пациентке провели высокотехнологичную операцию, после которой ее также ждала терапия. Сейчас дыхание и голос женщины полностью восстановлены, уточнили в Депздраве.

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