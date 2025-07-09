Подмосковные врачи спасли девочку от выросшего в глазу волоса

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Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 14-летнюю девочку, у которой в слизистой оболочке левого глаза вырос волос. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Минздрава.

Волос длиной примерно в 1 сантиметр был похож на ресницу, но находился в нетипичном месте и регулярно вылезал из-под века. Заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников назвал такой случай редким, но не уникальным.

Врач уточнил, что липодермоида (врожденная доброкачественная опухоль конъюнктивы. – Прим. ред.) с аномальным ростом волос не представляла угрозы для ребенка, но постоянно вызывала дискомфорт. Именно поэтому новообразование было удалено, а волос – направлен на гистологическое исследование.

Черников добавил, что после успешного хирургического вмешательства пациентка была выписана домой на амбулаторное лечение. Сейчас девочка чувствует себя хорошо.

Ранее врачи Видновской больницы спасли трехлетнюю девочку, которая случайно попробовала гель от насекомых. Инцидент произошел, когда мама ребенка решила провести генеральную уборку на кухне, выставив все предметы из шкафов на стол.

Женщина ненадолго отлучилась. В это время девочка попробовала жидкость из яркого тюбика. После ребенок рассказал о случившемся родителям. Юной пациентке медики сделали промывание желудка и инфузионную терапию. В настоящее время ребенок чувствует себя удовлетворительно и уже выписан домой.