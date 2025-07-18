Врачи спасли мальчика, повредившего ножом 6 сухожилий

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Врачам Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) удалось спасти подростка, который повредил ножом 6 сухожилий. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Минздрав Московской области.

По информации ведомства, мальчик ранил себя лезвием, когда хотел выдернуть нож из дерева. В результате он повредил сухожилия на трех пальцах кисти.

Медики МОДКТОБ в течение четырех часов восстанавливали анатомию сухожилий. Операция прошла успешно, подростка уже выписали из больницы.

Ранее врачи клиники доктора Рошаля исправили треугольную форму черепа восьмимесячного ребенка. Медики выявили у него сращение лобного и орбитальных швов.

В клинике отметили, что подобная аномалия встречается у одного новорожденного на две тысячи. Ребенку провели краниопластику – моделирование правильной формы черепа.