Столичные врачи исправили треугольную форму черепа восьмимесячного ребенка

Фото: телеграм-канал "Клиника доктора Рошаля"

Врачи клиники доктора Рошаля исправили треугольную форму черепа восьмимесячного малыша, говорится в телеграм-канале медучреждения.

Медики выявили у ребенка сращение лобного и орбитальных швов. В клинике отметили, что подобная аномалия встречается у одного малыша на две тысячи новорожденных.

Причиной, по словам специалистов, является преждевременное закрытие одного или нескольких швов, которые соединяют кости свода черепа, из-за чего начинается его неравномерный рост.

Нейрохирург Евгений Рогожин отметил, что чаще всего подобная аномалия является только косметической деформацией, которая не отражается на развитии ребенка. При этом иногда она может вызывать нарушения зрения.

Врач рассказал, что ребенку провели краниопластику – моделирование правильной формы черепа.

"Сразу виден косметический эффект – лобная часть стала шире и треугольник полностью отсутствует. Это позволит черепу расти гармонично, у малыша будет красивая голова анатомической формы. И что немаловажно, таким образом мы создаем условия для благоприятного развития ребенка в социуме", – поделился Рогожин.

В настоящее время малыш чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее в Подмосковье помогли 14-летней девочке, у которой в слизистой оболочке левого глаза вырос волос. Его длина составляла примерно 1 сантиметр и он был похож на ресницу, но находился в нетипичном месте и вылезал из-под века. Он не предоставлял угрозы для ребенка, однако постоянно вызывал дискомфорт.

После успешного хирургического вмешательства девочка была выписана домой на амбулаторное лечение, сейчас она чувствует себя хорошо.