Подмосковные врачи помогли юноше с 30% поражением тела из-за борщевика

Фото: телеграм-канал "ГБУЗ МО "МОЦОМД"

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) помогли 17-летнему Александру с химическими ожогами II степени от борщевика, сообщили в телеграм-канале учреждения.

Юноша после окончания учебного года в военном училище косил траву на загородных участках в качестве подработки, где наткнулся на борщевик. Спустя какое-то время у парня появились волдыри на лице, шее, руках, ногах и пояснице.

По словам Александра, он пытался лечиться дома, но, когда ожоги ухудшились, пришлось вызвать скорую. Парень отметил, что его физическая подготовка не помогла с воздействием борщевика.

Врачи диагностировали поражение 30% поверхности тела. Они обработали ожоги и назначили комплексное лечение. В него вошли антибактериальная терапия, обезболивающие препараты и перевязки с ранозаживляющими мазями.

"Прогнозируется период восстановления, в течение которого мальчику потребуется регулярное наблюдение наших специалистов", – рассказал детский хирург ожогового отделения МОЦОМД Юрий Проходцов.

Сотрудники центра напомнили, что борщевик летом очень опасен для человека. Под воздействием солнца растение становится токсичнее.

Специалисты предупредили горожан быть осторожнее при работе на открытом воздухе, особенно рядом с местами, где растет борщевик. Они порекомендовали носить защитную одежду.

По словам медиков, при прикосновении к борщевику нужно сразу промыть кожу водой с мылом. Если появился ожог, необходимо обратиться за профессиональной помощью, отметили врачи.

Ранее специалисты НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского спасли мужчину с 80% поражения кожи тела от борщевика. Он получил ожоги, когда косил траву на даче. В начале его доставили в ожоговый центр института, а затем на 10 дней перевели в токсикологический отдел.