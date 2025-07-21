Подмосковные врачи спасли ребенка с неработающей частью легкого

Фото: телеграм-канал "Детский центр им. Рошаля"

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля провели операцию шестимесячному ребенку с редкой паталогией легкого. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на клинику.

Мальчик поступил в медучреждение с антенатально диагностированной легочной секвестрацией. При такой патологии в легких есть участок нефункционирующей ткани с автономным кровоснабжением. Она может привести к рецидивирующим пневмониям, дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистым нарушениям и риску новообразований.

"Это редкий случай внеплевральной секвестрации – легочной ткани, расположенной ниже диафрагмы с кровоснабжением из аорты. Мы провели пациенту операцию, которая требовала особой точности из-за близости к желудку, поджелудочной железе и диафрагме", – отметил заведующий хирургическим отделением Никита Степаненко.

Во время операции врачи закрепили сосуды специальными зажимами и запаяли их ультразвуком. Оперативное вмешательство прошло успешно. Мальчика уже выписали.

Ранее врачам Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) удалось спасти подростка, который повредил ножом 6 сухожилий. Мальчик ранил себя лезвием, когда хотел выдернуть нож из дерева.

В результате он повредил сухожилия на трех пальцах кисти. Специалисты в течение четырех часов восстанавливали анатомию сухожилий. Операция прошла успешно.

