Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июля, 20:35

Общество

Подмосковные врачи спасли ребенка с неработающей частью легкого

Фото: телеграм-канал "Детский центр им. Рошаля"

Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля провели операцию шестимесячному ребенку с редкой паталогией легкого. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на клинику.

Мальчик поступил в медучреждение с антенатально диагностированной легочной секвестрацией. При такой патологии в легких есть участок нефункционирующей ткани с автономным кровоснабжением. Она может привести к рецидивирующим пневмониям, дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистым нарушениям и риску новообразований.

"Это редкий случай внеплевральной секвестрации – легочной ткани, расположенной ниже диафрагмы с кровоснабжением из аорты. Мы провели пациенту операцию, которая требовала особой точности из-за близости к желудку, поджелудочной железе и диафрагме", – отметил заведующий хирургическим отделением Никита Степаненко.

Во время операции врачи закрепили сосуды специальными зажимами и запаяли их ультразвуком. Оперативное вмешательство прошло успешно. Мальчика уже выписали.

Ранее врачам Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) удалось спасти подростка, который повредил ножом 6 сухожилий. Мальчик ранил себя лезвием, когда хотел выдернуть нож из дерева.

В результате он повредил сухожилия на трех пальцах кисти. Специалисты в течение четырех часов восстанавливали анатомию сухожилий. Операция прошла успешно.

Московские врачи выходили самого маленького новорожденного в перинатальном центре ГКБ № 67

Читайте также


медицинаобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика