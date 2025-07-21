21 июля, 20:35Общество
Подмосковные врачи спасли ребенка с неработающей частью легкого
Фото: телеграм-канал "Детский центр им. Рошаля"
Специалисты Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля провели операцию шестимесячному ребенку с редкой паталогией легкого. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на клинику.
Мальчик поступил в медучреждение с антенатально диагностированной легочной секвестрацией. При такой патологии в легких есть участок нефункционирующей ткани с автономным кровоснабжением. Она может привести к рецидивирующим пневмониям, дыхательной недостаточности, сердечно-сосудистым нарушениям и риску новообразований.
"Это редкий случай внеплевральной секвестрации – легочной ткани, расположенной ниже диафрагмы с кровоснабжением из аорты. Мы провели пациенту операцию, которая требовала особой точности из-за близости к желудку, поджелудочной железе и диафрагме", – отметил заведующий хирургическим отделением Никита Степаненко.
Во время операции врачи закрепили сосуды специальными зажимами и запаяли их ультразвуком. Оперативное вмешательство прошло успешно. Мальчика уже выписали.
Ранее врачам Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) удалось спасти подростка, который повредил ножом 6 сухожилий. Мальчик ранил себя лезвием, когда хотел выдернуть нож из дерева.
В результате он повредил сухожилия на трех пальцах кисти. Специалисты в течение четырех часов восстанавливали анатомию сухожилий. Операция прошла успешно.
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