Столичные компании создали новые виды продукции для людей с особенностями здоровья

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные компании изготавливают продукцию для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Они предлагают инновационные протезы, ортопедическую обувь, спортивный инвентарь, технические средства реабилитации и другое, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

"С поддержкой города компании расширяют ассортимент и развивают производство для обеспечения потребителей всеми необходимыми изделиями. Так, предприятия внедряют в свою продукцию цифровые технологии, которые делают ее еще более удобной для пользователей", – приводятся его слова на портале мэра и правительства столицы.

К примеру, столичный производитель бионических и пневматических протезов ног создал новые алгоритмы, которые основываются на базе искусственного интеллекта. Специалисты заложили в устройство группы паттернов движения ног. Внедрение новой техники стартует в июне этого года.

Еще одна московская компания занимается производством инклюзивного спортоборудования. Оно уже находится на многих столичных площадках. В число такой техники входят брусья и турники с вертикальными поручнями.

При этом в прошлом году предприятие инвестировало около 200 миллионов рублей в развитие новых видов оборудования для парков и мест отдыха в Москве.

Ранее Гарбузов рассказал, что в Москве выпуском компьютеров, оптики и электроники занимаются около 370 компаний. Производители наращивают производство и расширяют ассортимент. В городе действует свыше 4,5 тысячи промпредприятий, а также каждый год открывается 150 технологичных компаний.

