Собянин: более 700 тыс исследований проведено в эндоскопических центрах Москвы

В столичных эндоскопических центрах проведено более 700 тысяч исследований. О работе медицинских учреждений сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Благодаря современным технологиям выявлено свыше 4 тысяч злокачественных новообразований на нулевой и ранней стадиях.

Первый эндоскопический центр открылся 4 года назад на базе Боткинской больницы. Позднее запустили еще 3 центра в больнице имени Буянова, клиническом центре Логинова и в Коммунарке. Все исследования выполняются на высокоточном оборудовании под мягкой седацией для минимизации дискомфорта.

