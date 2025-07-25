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25 июля, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, передававшего данные россиян за рубеж

"Московский патруль": полицейские задержали мужчину, передававшего данные россиян за рубеж

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Правоохранители при содействии ФСБ задержали мужчину, который с помощью легального call-центра передавал данные россиян за рубеж. Как выяснили следователи, организация обслуживала горячие линии столичных парковок, карты "Тройка", почты России, МФЦ, поликлиник и других учреждений.

Всего злоумышленник якобы передал данные об обращениях почти 30 тысяч россиян. Отмечается, что многих из них позже могли обмануть телефонные мошенники из Украины, ведь благодаря полученной информации истории преступников становились правдоподобными.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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