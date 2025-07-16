Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в доме под Новосибирском

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг после взрыва газа в доме, расположенном в новосибирском поселке Красный Яр, передает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

По данным ведомства, в здании разрушились конструкции одной из квартир. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины инцидента, а также уточняют число пострадавших. На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Назначены необходимые судебные экспертизы, также допрашиваются очевидцы.

Взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел в двухэтажном доме в Новосибирской области утром 16 июля. Спасатели приступили к разбору завалов, под которыми могут находиться два человека.

Позже стало известно об одном погибшем и одном пострадавшем. Состояние последнего оценивалось как средней степени тяжести. Установление деталей случившегося находится на контроле областной прокуратуры.