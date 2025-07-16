Один человек погиб в результате взрыва газа под Новосибирском

Фото: телеграм-канал "Инцидент Новосибирск"

Один человек погиб в результате взрыва газовоздушной смеси в двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным ведомства, еще один человек пострадал. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания произошел под Новосибирском утром 16 июля. Уточнялось, что пострадала женщина, у которой, по информации единой дежурно-диспетчерской службы, сотрясение мозга.

Сотрудники МЧС приступили к разбору обрушенных конструкций. Под завалами могут находиться два человека. Выяснение деталей произошедшего находится на контроле прокуратуры Новосибирской области.