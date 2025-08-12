Двухлетнюю девочку спасли с карниза 12-го этажа в Кожухове

На улице Татьяны Макаровой в Кожухове спасли двухлетнюю девочку, которая оказалась на карнизе 12-го этажа. Бабушка, которая присматривала за внучкой, отвлеклась, и ребенок вылез в открытое на проветривание окно.

На помощь пришли соседи. Люди сбежались к подъезду, растянули одеяла, готовясь поймать девочку. К счастью, бабушка сумела дотянуться и затащить ее обратно в квартиру. После происшествия жители благодарили друг друга за готовность помочь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.