Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 12:15

Происшествия

Двухлетнюю девочку спасли с карниза 12-го этажа в Кожухове

Двухлетнюю девочку спасли с карниза 12-го этажа в Кожухове

Новости мира: лесные пожары в Черногории дошли до туристических зон

Новости регионов: электричество частично отключилось на севере Томской области

Новости регионов: в Ингушетии при обрушении опалубки пострадали три рабочих

Новости мира: в Турции более 20 человек пострадали от дыма природных пожаров

ФСБ показала видео с пенсионерками, которые планировали убить российских военных

"Московский патруль": теракт в жилом комплексе "Алые паруса" совершил смертник

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения подозреваемым в ограблении "Почты России"

Ребенок чуть не выпал из окна многоквартирного дома в Кожухове

Новости мира: в Японии объявили массовую эвакуацию из-за сильных дождей и наводнений

На улице Татьяны Макаровой в Кожухове спасли двухлетнюю девочку, которая оказалась на карнизе 12-го этажа. Бабушка, которая присматривала за внучкой, отвлеклась, и ребенок вылез в открытое на проветривание окно.

На помощь пришли соседи. Люди сбежались к подъезду, растянули одеяла, готовясь поймать девочку. К счастью, бабушка сумела дотянуться и затащить ее обратно в квартиру. После происшествия жители благодарили друг друга за готовность помочь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородвидеоСтанислав КуликЕвгения МирошкинаАнгелина Жукова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика