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03 августа, 23:15

Происшествия

В Кургане сгорела газораспределительная подстанция

В Кургане сгорела газораспределительная подстанция

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В Кургане произошел пожар на газораспределительной подстанции. Эвакуировали более 200 человек, а пламя было видно за несколько километров. Из-за риска взрыва газа пожарные работали с осторожностью и ликвидировали возгорание за несколько часов.

В Еврейской автономной области при опрокидывании вагонов произошла утечка корабельного топлива. Сумма ущерба составляет более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения".

Мощный ливень в Казани парализовал движение, а в центре города провалился асфальт. Над ямой завис троллейбус с пассажирами. Она оказалась чуть меньше кузова, и люди смогли выйти из салона. Сам троллейбус несколько часов доставали с помощью автокрана.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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