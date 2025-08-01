Новости регионов: пожар вспыхнул в Челябинске

Пожар вспыхнул на складе алкогольной продукции в Челябинске. Огонь охватил больше 2 тысяч квадратных метров. Инцидент произошел на улице Игуменке. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Всего в ликвидации возгорания задействовали более 130 специалистов, 37 единиц техники и пожарный поезд.

В Кемерове правоохранители устроили погоню за автомобилистом, который выполнял опасные маневры. Мужчина проигнорировал требование остановиться, после чего его машина столкнулась с припаркованным транспортным средством и перевернулась. В результате экспертизы стало известно, что 23-летний водитель был пьян. Сотрудники Госавтоинспекции составили на нарушителя 9 административных материалов.

На Сахалин приплыли белые акулы. На видео их запечатлели местные рыбаки. Как оказалось, хищники преследовали лодки и воровали улов из сетей. По словам ученых, южные виды рыб оказались в дальневосточных морях из-за теплой воды.