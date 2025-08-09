Форма поиска по сайту

09 августа, 16:41

Происшествия

Рабочий погиб при обрушении конструкций на шахте в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

В Ростовской области произошло обрушение конструкций на шахте "Шерловская-Наклонная", погиб человек. Об этом сообщает телеграм-канал регионального МЧС.

"Под завалом оказался один из рабочих. Его тело поднято на поверхность. Двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно", – говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, ЧП произошло при проведении взрывных работ на глубине около 500 метров.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека"), добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре региона также сообщили о проведении проверки о соблюдении законодательства в сфере охраны труда.

Ранее в Нерюнгринском районе Якутии мужчина скончался после попадания под дробилку на шахте. На месте происшествия работали сотрудники МЧС и одна единица спецтехники. После шахта продолжила работать в штатном режиме.

происшествиярегионы

