Один человек погиб в результате обрушения горной породы на руднике в Якутии

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В результате обрушения горной породы на руднике "Сарылах" Оймяконского района Якутии погиб один человек, еще одного мужчину удалось поднять из под завалов и госпитализировать. Об этом пресс-служба МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что пострадавший мужчина находится в ЦРБ поселка Усть-Нера Оймяконского района, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Тело второго мужчины извлечено из-под завалов без признаков жизни.

На данный момент рудник приостановил работу для выяснения всех причины произошедшего. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Об обрушении горной породы на руднике стало известно утром 12 июня. Всего на месте происшествия находилось 25 человек. Для ликвидации последствий обрушения был задействован отряд ВГСО в составе 17 человек и 3 единиц техники.