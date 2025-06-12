12 июня, 07:29Происшествия
Один человек погиб в результате обрушения горной породы на руднике в Якутии
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В результате обрушения горной породы на руднике "Сарылах" Оймяконского района Якутии погиб один человек, еще одного мужчину удалось поднять из под завалов и госпитализировать. Об этом пресс-служба МЧС по региону.
В ведомстве отметили, что пострадавший мужчина находится в ЦРБ поселка Усть-Нера Оймяконского района, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Тело второго мужчины извлечено из-под завалов без признаков жизни.
На данный момент рудник приостановил работу для выяснения всех причины произошедшего. К месту происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Об обрушении горной породы на руднике стало известно утром 12 июня. Всего на месте происшествия находилось 25 человек. Для ликвидации последствий обрушения был задействован отряд ВГСО в составе 17 человек и 3 единиц техники.
Читайте также
- Один человек погиб при обрушении в шахте Свердловской области
- Задымление произошло на шахте в Караганде