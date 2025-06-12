Горная порода обрушилась на одном из рудников Якутии

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Максим Денисов

Горная порода обрушилась на руднике "Сарылах" Оймяконского района Якутии, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Обрушение породы произошло в ходе проведения очистных работ. Всего на месте происшествия находилось 25 человек. По предварительной информации, под завалами могут оказаться двое.

По данным МЧС, задымленности и запыленности в руднике нет. На месте происшествия работает отряд ВГСО в составе 17 человек и 3 единиц техники.

Ранее обвал породы произошел на шахте в Белокалитвинском районе Ростовской области. В момент ЧП в забое находились около 75 работников.

Также обрушение породы произошло на руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края. В результате инцидента погиб один человек.