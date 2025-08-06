Почти 200 человек остались без света после атаки БПЛА в Ростовской области

Фото: 123RF/pergamepaper

Почти 200 жителей хутора Золотаревка Родионово-Несветайского района в Ростовской области остались без электричества после атаки украинских беспилотников, которые повредили линии электропередачи. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на главу региона Юрия Слюсаря.

По словам губернатора, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА в Каменске-Шахтинском, Каменском, Тацинском и Родионово-Несветайском районах субъекта.

В результате в последнем оказались обесточены 87 домов. Специалисты приступят к работам днем. Среди местных жителей нет пострадавших, уточнил Слюсарь.

В Тацинском районе также обошлось без пострадавших, однако там произошло возгорание травы рядом с жилым домом. Специалисты эвакуировали 3 семьи и потушили пламя.

Всего за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 16 дронов в небе над Ростовской областью. Столько же удалось сбить над территорией Брянской области. Еще 12 БПЛА были перехвачены над Республикой Крым, 3 – над Воронежской областью, 4 – над Орловской областью.

