06 августа, 07:38

Происшествия

Силы ПВО за ночь уничтожили 51 БПЛА над российскими регионами

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение минувшей ночи уничтожили 51 беспилотник над российскими регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Оборонное ведомство уточнило, что в период с 23:00 5 августа до 05:30 6 августа ПВО сбила по 16 дронов в небе над Ростовской и Брянской областями. Еще 12 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым. Над Воронежской и Орловской областями удалось ликвидировать 3 и 4 БПЛА.

Ранее стал известно, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Январское в Днепропетровской области благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Восток". Отмечалось, что украинские военные оказывали сопротивление и пытались сохранить контроль над важным участком фронта.

Также российские бойцы нанесли удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Групповой удар был нанесен с помощью аэробаллистических гиперзвуковых ракет "Кинжал" и ударных БПЛА большой дальности.

ВС РФ нанесли удары по ВСУ в 142 районах

