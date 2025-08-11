Новости регионов: в Дагестане из-за ливней остались без света 18 населенных пунктов

В горных районах Дагестана за несколько часов выпала половина месячной нормы осадков. После ливней вниз по склону мощные потекли селевые потоки, которые размыли дороги и образовали в горах гигантские грязевые водопады. Из-за непогоды остались без света 18 населенных пунктов. Временно перекрыли движение на четырех участках трассы Махачкала – Буйнакск – Верхний Гуниб.

В Магадане отряд кораблей Тихоокеанского флота РФ провел акцию "Сила в правде". Она приурочена к 80-летию Великой Победы. Экипажи боевых кораблей и подводной лодки в течение нескольких дней проводили экскурсии для горожан и рассказали им о флотской службе. Акция продолжится в других городах Дальнего Востока.



В Крыму Бахчисарайскому парку миниатюр подарили две тонны арбузов, в честь чего там провели экзотик-шоу. Мастера вырезали на плодах картины, угостили арбузами гостей, главной из которых стала известная обитательница местного зоопарка – бегемот Фрида.

