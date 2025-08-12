12 августа, 07:45Происшествия
Новости регионов: в Ингушетии при обрушении опалубки пострадали три рабочих
В Магасе в Ингушетии обрушилась опалубка на строящемся объекте. Пострадали три рабочих: один с серьезными травмами доставлен в больницу, двое проходят амбулаторное лечение.
В Ярославле загорелось промышленное предприятие площадью около 4,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля, пострадавших нет. В тушении участвовали около 100 человек и 27 единиц техники.
