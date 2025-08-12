Форма поиска по сайту

12 августа, 07:45

Происшествия

Новости регионов: в Ингушетии при обрушении опалубки пострадали три рабочих

Новости мира: в Турции более 20 человек пострадали от дыма природных пожаров

ФСБ показала видео с пенсионерками, которые планировали убить российских военных

"Московский патруль": теракт в жилом комплексе "Алые паруса" совершил смертник

"Московский патруль": суд избрал меру пресечения подозреваемым в ограблении "Почты России"

Ребенок чуть не выпал из окна многоквартирного дома в Кожухове

Новости мира: в Японии объявили массовую эвакуацию из-за сильных дождей и наводнений

Утечка воды локализована на Мясницкой улице

Мособлсуд вынес решение по делу калининградских медиков

Роспотребнадзор проверит сведения о массовом отравлении россиян в Турции

В Магасе в Ингушетии обрушилась опалубка на строящемся объекте. Пострадали три рабочих: один с серьезными травмами доставлен в больницу, двое проходят амбулаторное лечение.

В Ярославле загорелось промышленное предприятие площадью около 4,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля, пострадавших нет. В тушении участвовали около 100 человек и 27 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

