Новости регионов: в Ингушетии при обрушении опалубки пострадали три рабочих

В Магасе в Ингушетии обрушилась опалубка на строящемся объекте. Пострадали три рабочих: один с серьезными травмами доставлен в больницу, двое проходят амбулаторное лечение.

В Ярославле загорелось промышленное предприятие площадью около 4,5 тысячи квадратных метров. Обрушилась кровля, пострадавших нет. В тушении участвовали около 100 человек и 27 единиц техники.

