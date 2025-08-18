Форма поиска по сайту

18 августа, 11:30

Новости регионов: ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

Новости регионов: число погибших на заводе под Рязанью выросло до 20 человек

Два человека погибли в Сочи во время катания на джипах

Новости регионов: число жертв ЧП на заводе в Рязанской области увеличилось до 14

Два автомобиля столкнулись на улице Борисовские пруды в Москве

Новости регионов: джип с туристами перевернулся в горах у Сочи

Возгорание произошло на складе в Щербинке

20 семей остались без купленного жилья в Солнечногорском округе Подмосковья

Новости регионов: мужчина oткpыл cтpeльбy и paнил человека в Бурятии

Курьер спас московскую пенсионерку от мошенников

ФСБ России предотвратила теракт на Крымском мосту. По данным ведомства, украинские спецслужбы планировали взорвать на переправе бомбу большой мощности. Автомобиль со взрывным устройством прибыл в Россию через Грузию, а до этого шел транзитом еще через несколько стран. Сотрудники ФСБ выявили машину с бомбой и обезвредили. Всех причастных к доставке устройства в России задержали. В ведомстве отметили, что с начала 2025 года это уже вторая попытка Киева устроить теракт на Крымском мосту.

В Рязанской области спасатели разбирают завалы после пожара в поселке Лесном. По данным оперштаба, там погибли 20 человек и пострадали более 130. Из завалов вытащили троих раненых. На месте работают более 350 сотрудников МЧС. Пожар произошел в цеху порохового завода. Мощный взрыв полностью разрушил здание, повреждены также ближайшие жилые дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

