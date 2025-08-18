Новости регионов: ФСБ предотвратила теракт на Крымском мосту

ФСБ России предотвратила теракт на Крымском мосту. По данным ведомства, украинские спецслужбы планировали взорвать на переправе бомбу большой мощности. Автомобиль со взрывным устройством прибыл в Россию через Грузию, а до этого шел транзитом еще через несколько стран. Сотрудники ФСБ выявили машину с бомбой и обезвредили. Всех причастных к доставке устройства в России задержали. В ведомстве отметили, что с начала 2025 года это уже вторая попытка Киева устроить теракт на Крымском мосту.

В Рязанской области спасатели разбирают завалы после пожара в поселке Лесном. По данным оперштаба, там погибли 20 человек и пострадали более 130. Из завалов вытащили троих раненых. На месте работают более 350 сотрудников МЧС. Пожар произошел в цеху порохового завода. Мощный взрыв полностью разрушил здание, повреждены также ближайшие жилые дома.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.