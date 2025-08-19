СК задержал водителя джипа, устроившего смертельное ДТП с туристами в Сочи

Фото: телеграм-канал "СУ СКР по Краснодарскому краю"

В Сочи задержан 21-летний водитель джипа, который устроил смертельное ДТП с туристами в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным СК, инцидент произошел 17 августа на пересеченной местности в районе села Красная Воля. В ведомстве уточнили, что мужчина оказывал туристам платную услугу "джиппинга" на машине "УАЗ Патриот". В результате он не справился с управлением и его автомобиль перевернулся.

Пятеро пассажиров в возрасте от 18 до 42 лет, а также сам водитель получили травмы разной степени тяжести. Всех госпитализировали для оказания необходимой медпомощи. Еще двое – 24-летний мужчина и 16-летний подросток – погибли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Главе СК РФ Александру Бастрыкину уже передан доклад о расследовании дела и выясненных обстоятельствах.

Следователи продолжают проводить необходимые следственные мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательства, а также установить иных лиц, которые могли быть причастны к данному преступлению. Кроме того, назначены необходимые судебные экспертизы. Сотрудники СК планируют направить в суд ходатайство об аресте подозреваемого.

"Расследование уголовного дела находится на контроле в краевом следственном управлении", – сказано в заявлении ведомства.

