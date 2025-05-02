В Дагестане задержан предприниматель, который организовал прогулки на катере

Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Задержан предприниматель, который организовал в Дагестане прогулки на катере по Сулакскому каньону. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, мужчина оказывал коммерческие услуги по транспортировке граждан. В связи с этим он организовал прогулку на катере по Сулакскому каньону, зная при этом, что у нанятого им водителя отсутствует диплом судоводителя. Кроме того, у мужчины, который управлял катером, не обладал навыками судовождения.

В результате водитель катера нарушил скоростной режим и, совершая опасные маневры, столкнулся со скалистым берегом.

В отношении мужчины возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи уже провели обыски по месту жительства предпринимателя и по месту оказания услуг в КФХ "Сулак".

Кроме того, сотрудники СК назначили необходимые экспертизы. Сейчас они проводят комплекс следственных мероприятий, которые позволят выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

Катер столкнулся со скалой во время экскурсии в Сулакском каньоне 28 апреля. На борту находились 8 человек. По предварительным данным, водитель лодки не справился с управлением.

В результате погибла жительница Ярославской области. Других пострадавших доставили в Кизилюртовскую городскую больницу.

По факту произошедшего прокуратура Дагестана начала проверку. Позже СК завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Спустя время был задержан водитель катера.

