02 мая, 16:12Происшествия
В Дагестане задержан предприниматель, который организовал прогулки на катере
Фото: телеграм-канал "Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"
Задержан предприниматель, который организовал в Дагестане прогулки на катере по Сулакскому каньону. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По версии следствия, мужчина оказывал коммерческие услуги по транспортировке граждан. В связи с этим он организовал прогулку на катере по Сулакскому каньону, зная при этом, что у нанятого им водителя отсутствует диплом судоводителя. Кроме того, у мужчины, который управлял катером, не обладал навыками судовождения.
В результате водитель катера нарушил скоростной режим и, совершая опасные маневры, столкнулся со скалистым берегом.
В отношении мужчины возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи уже провели обыски по месту жительства предпринимателя и по месту оказания услуг в КФХ "Сулак".
Кроме того, сотрудники СК назначили необходимые экспертизы. Сейчас они проводят комплекс следственных мероприятий, которые позволят выяснить все обстоятельства и причины случившегося.
Катер столкнулся со скалой во время экскурсии в Сулакском каньоне 28 апреля. На борту находились 8 человек. По предварительным данным, водитель лодки не справился с управлением.
В результате погибла жительница Ярославской области. Других пострадавших доставили в Кизилюртовскую городскую больницу.
По факту произошедшего прокуратура Дагестана начала проверку. Позже СК завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Спустя время был задержан водитель катера.