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29 апреля, 10:18

Происшествия

Водитель столкнувшегося со скалой катера в Дагестане задержан

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Дагестан"

В Дагестане задержали водителя прогулочного катера, столкнувшегося со скалой в акватории реки Сулак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя Западного МСУТ СК Анастасию Глущенко.

В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Катер столкнулся со скалой во время экскурсии в Сулакском каньоне 28 апреля. На борту находились 8 человек. Предварительно, водитель лодки не справился с управлением.

В результате ЧП погибла жительница Ярославской области. Других пострадавших доставили в Кизилюртовскую городскую больницу.

По факту произошедшего прокуратура Дагестана начала проверку. Позже СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

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