Спасатель Легошин: альпинистка Наговицина находится на фатальной высоте на пике Победы

Фото: ТАСС/Роман Денисов, Николай Жиганов

Российская альпинистка Наталья Наговицина оказалась в зоне летальной адаптации на пике Победы в горах Киргизии. Об этом заявил спасатель международного класса, бывший замначальника отряда "Центроспас" МЧС, Герой России Владимир Легошин, принимавший участие в десятках спасательных операций.

Пребывание на такой высоте смертельно опасно, поскольку человек буквально умирает с каждой минутой, уточнил он, добавив, что шансы на спасение россиянки крайне малы.

"Если под водой мы прожить можем пять минут без всплытия, то там – пять суток", – пояснил спасатель в беседе с ТАСС.

Вместе с тем Легошин раскрыл, что на пике Победы в настоящее время находятся около 16 тел погибших, которые скончались там в течение нескольких лет.

"И их не могут снять", – сказал он.

По его словам, ранее разрабатывался проект, предусматривавший эвакуацию всех останков, но осуществить его не удалось.

О том, что Наговицина застряла на пике Победы, стало известно 19 августа. По данным СМИ, 47-летняя альпинистка сломала ногу 12 августа и не смогла продолжить восхождение, оказавшись на высоте около 7 тысяч метров. Ее напарник оказал ей первую помощь и отправился в штурмовой лагерь за подмогой.

Россиянку пытались спустить с горы два иностранца, но из-за неблагоприятных погодных условий и усталости они не смогли этого сделать. В результате они оставили женщину в спальном мешке. Через несколько дней, 16 августа, к пострадавшей был направлен вертолет, однако он совершил жесткую посадку.

Следующую попытку спасения предполагалось предпринять 20 августа с учетом погодных условий. Ожидается, что спасение займет 2–3 дня.

Параллельно была проведена эвакуация еще нескольких групп альпинистов из района пиков Победы и Хан-Тенгри. Спасти удалось 62 человека, среди которых граждане России, Киргизии, Казахстана, Китая и Великобритании.

Вместе с тем в рамках этой операции в Иссык-Кульскую область было доставлено тело российского альпиниста Алексея Ермакова, который погиб 16 августа.

Кроме того, были госпитализированы двое альпинистов из группы Наговициной, россиянин и гражданин Германии. В группу, помимо указанных троих, входил также итальянец, он погиб.

