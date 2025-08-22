Четыре человека погибли в ДТП в Орловской области

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Четыре человека погибли и столько же пострадали в ДТП в Орловской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По данным ведомства, авария произошла 22 августа около 09:20 в районе 402-го километра трассы М-2 "Крым". Там столкнулись автомобили Lada Vesta и "ГАЗель", которые двигались во встречных направлениях.

Сотрудники ГАИ устанавливают причины случившегося, а также принимают меры для устранения последствий ДТП и оказания помощи пострадавшим. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД по Кромскому району.

Ранее три человека получили травмы в результате столкновения рейсового автобуса и двух легковых машин в подмосковном Сергиевом Посаде. Предварительно, водитель автобуса при повороте с главной дороги на второстепенную врезался в автомобиль Opel, после чего последний столкнулся с легковушкой Mitsubishi.