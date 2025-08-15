Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

15 августа, 13:53

Происшествия

В Астане задержали водителя, дважды въехавшего в людей в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Новосибирской области"

Водителя грузовика, дважды намеренно въехавшего в людей в Новосибирске 10 августа, задержали в Астане. Об этом говорится в телеграм-канале областной прокуратуры.

По данным ведомства, утром 10 августа фигурант, управляя грузовым автомобилем на улице Петухова, дважды въехал в группу людей. Те успели разбежаться, госпитализация им не потребовалась.

На следующий день, 11 августа, водитель выехал из России в попытке скрыться, однако вскоре был задержан правоохранительными органами Казахстана. Отмечается, что через республику мужчина пытался добраться до Азербайджана. Злоумышленнику предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более человек.

В данный момент решается вопрос о возвращении фигуранта в Россию для проведения следственных действий.

Ранее мужчина въехал на автомобиле в толпу в немецком Пассау. СМИ утверждали, что водитель мог это сделать намеренно, он задержан.

Пострадали пять человек, среди них – жена автомобилиста, совершившего наезд, и его дочь. В полиции заявили, что один человек получил травмы средней тяжести, остальные – легкой.

Автомобиль въехал в толпу людей в Ливерпуле

