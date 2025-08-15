Автобус с футболистами попал в ДТП в Омской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Омской области"

Автобус с футбольной командой из Тюмени столкнулся с тремя грузовиками и автомобилем BMW в Тюкалинском районе Омской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

По данным ведомства, ДТП произошло 15 августа около 17:30 по местному времени (14:30 по московскому) на 505-м километре трассы Тюмень – Омск. В результате аварии медпомощь понадобилась водителю легковушки и пассажиру автобуса.

При этом ранее в экстренных службах ТАСС заявили о трех пострадавших.

"Одного спортсмена увезли в сторону Любина (райцентр поселок Любинский. – Прим. ред.), двоих доставили в Тюкалинск", – сказал собеседник агентства.

В следственных органах уточнили, что информация о пострадавших выясняется.

Как рассказали в областной прокуратуре, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с BMW. Тот, в свою очередь, въехал во впереди идущий грузовик. После этого автобус потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим большегрузом. Затем в аварию попал еще один грузовой автомобиль.

Старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова заявила агентству, что в автобусе находились порядка 20 человек – футболисты в возрасте около 19 лет и сопровождающие. Граждан, которые не пострадали в ДТП, доставили в райцентр, откуда их перевезут в Омск.

