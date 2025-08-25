Силы ПВО ликвидировали 7 украинских БПЛА в небе над Смоленской областью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 7 украинских БПЛА над территорией Смоленской области в ночь на понедельник, 25 августа. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, в результате падения обломков дронов никто из местных жителей не пострадал. Разрушений инфраструктуры нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации 2 беспилотников, летевших в сторону Москвы. На место падения обломков выезжали специалисты экстренных служб.

В Минобороны России сообщали о подавлении 7 украинских БПЛА над регионами России с 20:00 до 23:00 по московскому времени в воскресенье, 24 августа. Дроны были сбиты над территориями Крыма, Калужской, Брянской и Орловской областей.