Дежурные силы ПВО ликвидировали 57 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: Минобороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 57 украинских дронов над регионами России в субботу, 23 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 17:00 до 23:30 по московскому времени. БПЛА были ликвидированы в небе над Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, а также над территориями Московского региона, Чувашии и акваторией Черного моря.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ликвидации украинского дрона, летевшего в сторону Москвы. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

Также силы ПВО перехватили и сбили 7 украинских БПЛА над регионами России в ночь на субботу, 23 августа. Четыре дрона были сбиты над территорией Ростовской области, 2 – в небе над Волгоградской областью и 1 – над территорией Краснодарского края.