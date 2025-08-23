Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

23 августа, 18:36

Силы ПВО подавили БПЛА в Пушкинском районе Санкт-Петербурга

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) подавили беспилотник в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем телеграм-канале.

"Подавление произошло на безопасном удалении от жилых строений. Повреждений конструкций не зафиксировано, пострадавших нет", – отметил он.

Как уточнил Беглов, в настоящее время проводятся необходимые технические мероприятия по обеспечению безопасности.

Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения дрона пострадали три человека. По словам губернатора, один из БПЛА упал в городе Петров Вал возле многоэтажного жилого дома. В результате было повреждено остекление.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА нанесли удар по высоковольтному оборудованию в Запорожской области. После этого произошло отключение света по всей территории региона.

