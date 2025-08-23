Движение 13 пассажирских поездов задерживается в Волгоградской области

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Движение 13 пассажирских поездов задерживается после атаки БПЛА в городе Петров Вал в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги (ПривЖД).

По данным перевозчика, составы следуют по своим маршрутам с задержками от 7 минут до 2 часов 15 минут.

"Железнодорожники делают всё возможное для сокращения времени отставания пассажирских поездов", – говорится в сообщении.

Ранее падение украинского дрона в Воронежской области привело к отключению света в нескольких селах и задержке пассажирских поездов. Также был поврежден объект энергетики.

На тот момент задержка коснулась 19 составов. Максимальное время ожидания тогда составляло около четырех часов. Для координации восстановительных работ был создан оперативный штаб, а сотрудники поездных бригад оказывали пассажирам необходимую помощь.

Спустя время движение электричек на участке Россошь – Сохрановка было восстановлено. В частности, поезда, задержанные в районе станций Журавка и Райновская, были отправлены по своим маршрутам.

